Оборона Куп’янська: які міста будуть під загрозою в разі прориву росіян — експерт

Якщо росіяни візьмуть Куп'янськ, то обов'язково посунуть далі на з'єднання з Лиманським напрямком.

Якщо російській окупаційній армії вдасться захопити Куп'янськ на Харківщині, то під серйозною загрозою опиняться Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в інтерв’ю УНІАН.

"Є розуміння важливості цього флангу. Якщо він посиплеться, і росіяни візьмуть Куп'янськ, то обов'язково посунуть далі на з'єднання з Лиманським напрямком. У них будуть серйозні можливості загрожувати і Слов'янську з Краматорськом”, - наголосив він.

Окрім того, за словами Мусієнка, внаслідок такого прориву зросте загроза для Харкова.

“Я не буду, як деякі, робити заяви про те, що "ось-ось підуть на Харків". Адже бої за Куп'янськ тривають уже багато місяців, і місто тримається. Але, теоретично, такий ризик, звичайно, існує", - зазначив експерт.

Водночас Олександр Мусієнко наголосив, що шанс прориву росіян на цьому напрямку такий же, як і скрізь, його просто не можна виключати.

“Ми маємо оцінювати факти, а вони такі: за стільки місяців боїв у районі Синьківки і Табаївки - а це основні напрямки удару - РФ не має там помітних просувань", - нагадав він.

Нагадаємо, 3-я штурмова бригада 28 лютого вибила російських окупантів з Красногорівки Донецької області. Це було дуже важливо для того, щоб повернути тактичну перевагу на цій ділянці.

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