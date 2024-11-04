Оборона Курахового та цілі російських окупантів: що відомо про бойові дії на Донеччині

На початку листопада ворог продовжує захоплювати українські території та просуваються поблизу кількох ключових міст на Донецької області.

За даними Генштабу ЗСУ за 3 листопада, противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України. Найбільш активно він діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів більш ніж половину від усіх атак. На Харківському напрямку російські терористи поблизу Вовчанська двічі намагались проводити наступальні дії, отримали відсіч.

Одинадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва. На Торецькому напрямку відбулося чотири ворожі атаки.

Неабияк потерпає від ворожих дій Донеччина. Як повідомляв Генштаб, найгарячіше на Курахівському напрямку, де в той час нарахоувалося 54 бойових зіткнень. ТСН.ua зібрало основні відомості станом про пересування окупантів у Донецькій області.

Ситуація наприкінці жовтня

У жовтні ЗСУ вдалося відновили раніше втрачені позиції поблизу Курахового. Також фіксується просування російських окупантів поблизу Покровська та Вугледара.

Упродовж 30 і 31 жовтня війська РФ продовжували наступ у районі Часового Яру. Зокрема, у мікрорайоні Жовтневий у східній частині міста, але успіху не мали, йшлося у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Речник бригади ЗСУ, яка діяла поблизу Часового Яру, повідомив 31 жовтня, що невеликі російські піхотні групи іноді перетинають канал Сіверський Донець – Донбас, але не можуть значно просунутися через українські удари.

Протягом 31 жовтня окупанти продовжили наступ у районі Торецька, але не просунулися. Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова повідомила, що окупанти знизили темпи штурму Торецька, але не зменшили використання артилерії та авіації для ударів.

Про що заявляють військові

Український військовий заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв’ю YouTube–каналу "Розмова" розповів, що ситуація на фротні не з найлегших. На деяких напрямках "справи дуже погані".

"Зараз перевага не на нашому боці. Це стосується абсолютно всіх напрямків. Росіяни тиснуть і накопичують сили. Наразі їх (ресурсів – Ред.) вистачає. На лінії фронту немає жодної спокійної ділянки. Кілька місяців тому можна було говорити, що на півдні та Куп'янському напрямку більш–менш спокійно. Навіть під час ротації підрозділи з більш важкого напрямку кидали на більш спокійний і навпаки. Зараз таких напрямків немає – немає куди міняти, щоб було трохи спокійніше", – розповів Жорін.

Як заявив офіцер бригади, майор Віталій Міловідов в інтерв'ю "Українському радіо". На Покровському напрямку ситуація залишається складною, адже чисельність ворожих груп на цій ділянці фронту не зменшується.

"Чисельність ворожих груп не зменшується. Ворог підготував велику кількість резервів, залучив їх одночасно з декількох напрямків, готуючи завчасно собі плацдарми для просування південніше та північніше. Також залучає велику кількість штурмових груп, які намагаються рухатися і в день, і вночі", – наголосив військовий.

Війська РФ залучають велику кількість живої сили та регулярно застосовують "тактику масованих піхотних штурмів".

"Щодо Покровська, місто вагоме і логістично вигідне. Ворог має намір реалізувати свої стратегічні цілі. Варто стримувати на тих рубежах, які є. Мову про Покровськ потрібно трошки відтерміновувати або не ставити в перспективу і докладати максимум зусиль,щоб не допустити просування ворога далі. Сьогодні докладається максимум зусиль, залучаються всі наявні силові засоби для того, щоб цього не допустити", – сказав військовослужбовець.

Що кажуть військові експерти

Окупанти тиснуть на позиції українських оборонців в районі міста Часів Яр на Донеччині та намагається оточити угруповання ЗСУ, про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

Армія РФ вже форсувала канал Сіверський Донець. Зокрема, за словами експерта, окупанти мають певні просування до траси М–32, яка є ключовою для логістичного забезпечення Сил оборони України.

"Мета окупантів – флангове охоплення позицій Сил оборони, які зосереджені в Часовому Яру. Далі вони планують вийти на Костянтинівку", – каже Снєгирьов.

Просування військ РФ фіксують і на інших гарячих напрямках на Курахівському, Лиманському та Куп'янському. Втім, важка ситуація на Лиманському напрямку. Загарбники мають просування в районі Тернів і Торського.

"Це відповідно створює загрози виходу окупантів на Сіверськ не тільки з можливістю оперативного оточення українського угруповання, а й просування росіян до Слов'янська, зокрема на Слов'янсько–Краматорській агломерації. Аналогічна ситуація й на Купʼянському напрямку, де є тактичні просування окупантів. Росіяни не мають на меті форсувати річку Оскіл", – наголосив Дмитро Снєгирьов.

Як зауважив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу FREEДОМ, окупантам не вдається повністю реалізувати свої плани щодо захоплення Часового Яру до настання сильних холодів. Наразі немає ознак того, що окупанти готують особовий склад та техніку погіршення погоди.

"Спрацювала доволі ефективна стратегія оборонної операції українського Генштабу на цій ділянці фронту. Рельєф місцевості досить добре попрацював. Добре попрацювала операція на території Курської області, коли росіяни були змушені відправляти свої сили та засоби з Часовоярського напрямку на територію Курської області", – пояснив Селезньов.

Як повідомляв військовий експерт Дмитро Снєгирьов, російська армія намагається оточити угруповання ЗСУ на Донеччині. Армія РФ тисне на позиції українських оборонців в районі міста Часів Яр.

Які завдання мають РОВ

Як повідовив у соцмережі Фейсбук український військово–політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, вибори у США матимуть чималий вплив на події, що відбуваються в українській війні. За його словами окупанти відкрили вікно можливостей. Командування Російських окупаціний військ має на меті:

окупувати Курахове, зокрема сформувати зону контролю на трасі N15 (ділянка Курахове – Костянтинопіль) з виїздом на Велику Новосілку;

зайняти або розпочати основну фазу наступу на Покровськ. Для цього проміжного завдання – закрити повністю південний фланг на правому березі Волчі, а Селідово – сформувати стійку лінію зіткнень на кордоні Новий Труд–Даченське–Сухой Яр–Миколаївка–Городовка.

окупувати Часів Яр і розгорнути наступ на Костянтинівці;

зайняти Торецьк та сформувати умови для в'їзду на дорогу 0504;

зайти на адмінкордон Куп'янська, натиснувши його з трьох сторін;

повернути під контроль території, втрачені під час контрнаступу Сил оборони України у 2023 році. У разі успішного виконання цього завдання створити умови для формування Ореховського напрямку та на Гуляйполі;

їхати до Великої Новосілки з її покриттям з заходу, півдня та сходу.

"Всі ці задачі стоять перед командуванням окупаційних військ РФ з терміном до кінця 2024 року і тому ніхто не буде шкода особового складу та механізовану складову, що збільшить свої втрати в рази", – зазначив Коваленко.

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Варто зауважити, що російські війська намагаються вибити українських десантників у селі Іллінки на Донеччині і втрачають приголомшливу кількість військової техніки, повідомляє Forbes.

Мета ворога – вибити українську бригаду з Іллінки, що за 20 миль на захід від Донецька. Якщо це село та навколишні населені пункти впадуть, окупанти можуть піти на північ та оточити гарнізон Сил оборони України у Кураховому. А це – ключова позиція для української оборони на півдні Донецької області.

Ситуація навколо Курахового ускладнюється

Як повідомили аналітики Deep State окупанти посилили тиск на Курахове, зокрема з нових напрямків, які ставлять під загрозу логістику до міста. Для цього ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту.

"Зокрема, московити активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігають на східні околиці міста. Паралельно з цим не припиняються спроби прорватися в районі Острівського. Одночасно активну увагу росіяни приділяють спробам вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка–Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив військовий оглядач Давид Шарп в ефірі Radio NV, битва за місто Курахове може стати головною подією на фронті цієї осені.

"Річ у тім, що осінь скоро закінчується. Такого роду епітети – це трохи для прикрашання. Але якщо підійти суто по-діловому, то навколо Курахового зараз розвиваються основні події. Якщо ми говоримо взагалі про битву за Донецьку область і, зокрема, за її південь, то саме зараз, в останні тижні осені (як можна здогадатися, це видно, дивлячись на мапу, зрозуміло по зусиллях російського командування) вони збираються захопити Курахове", – вважає Шарп.

На думку оглядача, російські військові докладають всіх зусиль, щоб охопити місто з трьох боків.

«Курахове ж – це важливий населений пункт, безумовно. Його досить правильно називають транспортним хабом. І тому найближчими днями і тижнями саме ця [битва] – головна подія фронту, якщо, звичайно ж, не виникнуть якісь сюрпризи», – додав Шарп.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово–правових досліджень, також вважає, що Курахове і Покровськ – це будуть два населених пункти, де в наступні кілька тижнів або кілька місяців розгортатимуться важкі бої.

Яка ситуація на фронті 4 листопада

За даними аналітиків проєкту DeepState, ЗСУ відновили своє положення в населеному пункті Дружба, що в Донецькій області. Водночас повідомляється, що ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці на Донеччині.

Російська армія протягом 2–3 листопада просунулася поблизу Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара в Донецькій області. Активні бойові дії тривають на більшості ділянок фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Харкова, а саме біля Вовчанська та Хатища, але просувань не мали.

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Повідомляється, що 2 і 3 листопада російські війська продовжували штурм Часового Яру та на південь від міста біля Предтечного, але не просунулися. Українські військові офіційно повідомили, що ворог продовжує перетинати канал Сіверський Донець – Донбас невеликими штурмовими групами та ховається в районі Часового Яру, але не закріпив стійких позицій на захід від каналу.

Прогноз аналітика щодо Донбасу

Аналітик Bild Юліана Рьопке вважає, що ЗСУ мають дефіцит кадрів. Про це передає Currenttime.

Він висловив думку про те, що підрозділів не вистачає в обороні Донецької області.

"Після Селидового (військові РФ – Ред.) підуть на Покровськ. Для всіх, хто колись був у Покровську, хто колись намагався дістатися до Покровська через логістичну мережу, абсолютно ясно– якщо Покровськ впаде, Донбас буде втрачено. Усі дороги йдуть через це місто. Щоб постачати Костянтинівку, Часів Яр, Краматорськ, потрібна ця дорога", – заявляє Рьопке.

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За його словами, одна з проблема територіальних втрат України – це дефіцит кадрів у Збройних силах. Через активні бої українські військові бригади, які тривалий час перебували на передовій, можуть бути виснажені. Це, вважає Рьопке, може призвести до відступу ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляло, Руслан Горбенко заявив що, якщо війна триватиме в Україні ще два-три роки, потрібно буде мобілізувати по 150 тисяч людей на рік.

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