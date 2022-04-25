Оборона Маріуполя знизила боєздатність багатьох військових підрозділів Росії - британська розвідка

Оборона України Маріуполя виснажила багато російських підрозділів та знизила їх боєздатність.

Про це повідомили у розвідці Міноборони Великої Британії.

"Рішення Росії тримати в облозі, а не атакувати маріупольський металургійний завод "Азовсталь", означає, що багато російських підрозділів залишаються закріпленими в місті і не можуть бути передислоковані. Оборона України Маріуполя також виснажила багато російських підрозділів та знизила їх боєздатність", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці також заначили, що попри незначні успіхи російських окупантів у деяких регіонах Донецької і Луганської областей РФ не досягла значного прориву.

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"Росія досягла незначних успіхів у деяких областях після того, як зосередилася на повній окупації Донбасу. Без достатньої матеріально-технічної та бойової підтримки Росія ще не досягла значного прориву", - наголосили у британсткому відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 April 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/OfcnHgGfR3 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 25, 2022

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 61-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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