"Оборона окупантів тріщить по швах": військовий експерт про ситуацію в Запорізькій області

Смуга забезпечення в Запорізькій області тріщить по швах, а в деяких місцях й зовсім "порвалася".

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у Мережі.

Як зазначив Коваленко, найпростіша лінія оборони окупантів, де сконцентрований максимальний ресурс для гальмування українських військових фактично продавлена.

По Мокрих Ялах триває переважно дистанційна робота артилерії у напрямку Старомлинівки. Крім того, вогневе ураження здійснюється і по тиловій третій лінії, внаслідок чого іноді виносяться системи ППО", - йдеться у повідомленні.

Також за його словами, проходить процес вирівнювання правого флангу, з якого росіяни відійшли до 2-ї лінії вздовж опорників Орлинське-Любимівка-Новозлатополь, залишивши в полях ВО "Шторм-Зек".

"Дуже схожа ситуація у районі Роботино. Доля населеного пункту може вирішитися найближчими днями, з огляду на те, що ЗСУ в цьому районі вже ніщо всерйоз не зупиняє. Смуга забезпечення у цьому напрямі продавлена та росіяни розглядають варіант з відходом на новий рубіж, але є нюанс", - додав Коваленко.

Нагадаємо, в результаті обстрілу прифронтових територій у Запорізькій області загинув чоловік, ще двох осіб отримали поранення.

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