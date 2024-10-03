Оборона Покровська і похід окупантів на Дніпро: Жданов оцінив загрозу

Російська армія зараз має проблеми з військовою технікою та особовим складом. Тому зарано говорити про оборону Покровська на Донеччині або ж плани РФ вийти на Дніпропетровську область.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє "Главред".

"Взяття Покровська для армії РФ - це таке ж величезне завдання, як і для Сізіфа закотити камінь на гору. Я би поки що взагалі не ставив питання про похід росіян на Дніпропетровщину. Як і в найближчий місяць зарано вести розмови про оборону Покровська", - наголосив фахівець.

За його словами, загарбники можуть мати в резерві до п'яти тисяч військовослужбовців. Жданов наголошує, що йдеться не про батальйони, не полки, чи бригади, а "просто 5000 особового складу".

"Це неорганізоване військо, яке буде розподілятися між підрозділами на поповнення втрат. І це дуже різні речі в боєздатності. Крім того, є дефіцит техніки в цих частинах", - пояснив Олег Жданов.

Нагадаємо, політолог Кирило Сазонов повідомив, що РФ кинула цілий армійський корпус на місто Селидове Донецької області. До його складу можуть входити від 30 до 60 тисяч осіб.

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