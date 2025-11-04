Оборона Покровська на межі: коли та як вирішиться доля міста

Покровськ / © Getty Images

У Покровську тривають запеклі вуличні бої — ворог малими групами просувається від вокзалу та насипу, щоб розривати маршрути постачання. Від того, чи вдасться відбудувати периметр навколо логістичних трас, залежить доля фронту та зручність зимівлі підрозділів.

Про це пише військовий оглядач Кирилл Данильченко.

Просочені групи заходять у квартали від АЗС і меблевої фабрики — саме там проходить одна з трас постачання. Мета противника — дробити взаємодію оборонців, заважати ротаціям та забезпеченню південної частини кишені. Це не масовий прорив батальйону, а серія «малих ловушок»: 10–20 осіб у кварталі, які працюють на зрив логістики і утримання коридорів для дронів.

У операції задіяні різні підрозділи: розвідувальні групи ГУР, місцеві «малі групи», «Трійка» та інші спецчастини. Саме тому витік відео з двома «вертушками» не відображає повної картини — на землі працюють десятки одиниць особового складу, що займаються зачистками, санкціонованими посадками та встановленням засідок.

Одне з завдань — гарантувати розміщення засобів РЕБ біля обводів міста, щоб зменшити вплив дронів на постачання. На практиці це означає висадку груп максимально близько до маршруту, розгортання РЕБ та організацію периметра. Проте ефективність РЕБ проти великої кількості малих дронів обмежена: коли в повітрі «каша» з БПЛА, кожен дрон стає загрозою для колони.

Останній кілометр вирішує все

Проблеми з доставкою боєприпасів та мін значно посилюють вразливість переднього краю. Одна підбита машина постачання означає втрачені міни та обладнання — і знову ризик колапсу оборони. З цієї причини противник цілеспрямовано атакує «останній кілометр», де вплив БПЛА найбільш відчутний.

Росіяни мають перевагу в кількості людей, техніки і снарядів, а також помітно наростили закупівлі комплектуючих для БПЛА. Це дає їм більший наліт розвідки й ударних вильотів. З іншого боку, оборона вулична завжди менш гнучка, але може компенсуватися тактичними десантами, танковими контратаками та роботою спецпідрозділів у кварталах.

Навіть споруджені бетонні доти не є гарантією: десятки КАБів можуть пробити укріплення, а САУ і авіація дають додатковий тиск. Спроби противника захистити колони помпами та ПЗРК виявилися складними у взаємодії — прикриття колони в умовах активних розвідданих і контрдій залишається нетривіальним завданням.

Варіанти розвитку подій

Зараз ведеться підрахунок сил: чи вдасться збудувати стійкий периметр навколо ліній постачання і зачистити квартали, чи противник наростить прорив і примусить до виходу. Ключові маркери — стабільність постачання, кількість операційних БПЛА ворога, успішність РЕБ і швидкість закривання «горловини» шириною шість кілометрів.

Війна змінюється швидше за погоду: те, що працювало півроку тому, нині потребує доопрацювань. Контроль «малого неба» — технічно і ресурсно витратна операція. Поки що результат боїв за Покровськ визначатиметься ефективністю логістики, роботою спецпідрозділів і здатністю протидіяти масовим БПЛА.

Якщо Київ отримає додаткові засоби для подавлення повітряної розвідки, більше високоточних боєприпасів і батарей ППО, картина може змінитися на користь оборони. До того ж важливі швидкі рішення на місцях: правильно організований периметр, оперативні зачистки і надійна логістика залишаються ключами до утримання позицій у Покровську.

Нагадаємо, у Покровську триває операція спецпризначенців Головного управління розвідки України. Підрозділи «Тимура» ведуть запеклі бої з російськими окупантами у стратегічно важливому районі міста. Розвідники провели успішну десантну операцію, зайняли визначені рубежі та забезпечили наземний коридор для підсилення. Бойові дії тривають, деталі операції не розголошуються з міркувань безпеки.