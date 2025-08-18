Оборона Покровська: Сирський пояснив, чому песимістичні "прогнози" не справдились

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський пояснив, чому песимістичні «прогнози» про швидке падіння Покровська не справдилися. Він зазначив, що там, де можливо, українска армія наступає і тим самим постійно ламає усі плани ворога із просування вперед.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

Відповідаючи на запитання, чи є сили і ресурс у нашої армії, щоби проводити ще такі операції, які були би співмірні за масштабами з Харківською операцією 2022 року, Сирський зазначив, що ЗСУ дотримуються принципу — ніколи не вставати в пасивну оборону. Їхня оборона активна. Тим самим українська армія постійно ламає всі плани ворога з просування вперед і завдає йому істотних втрат.

«Ми дотримуємося принципу ніколи не вставати в пасивну оборону. Наша оборона активна. Якщо взяти статистику бойових дій за останній період, то фактично 1/6-1/7 всіх бойових дій, які відбуваються на фронті — це наші наступальні або контрнаступальні дії. Тобто ми постійно проводимо активну оборону. Там, де можливо, ми наступаємо, в першу чергу наступають штурмові підрозділи, десантно-штурмові війська. Тим самим ми постійно ламаємо всі плани ворога з просування вперед і завдаємо йому істотних втрат», — сказав головком.

Як приклад, Сирський навів оборону Покровська.

«Ви бачите, скільки триває, наприклад, оборона Покровська. Перші так звані „прогнози“ полягали в тому, що Покровськ впаде до кінця вересня минулого року. Звучали різні оцінки, посилаючись на інформаційні ресурси, аналітиків. Окремі одіозні діячі нам казали, що ми брешемо про реальний стан справ там, що все не так. Але якщо порахувати, скільки ворог втратив у боях на цій ділянці, то думаю, що цілі поля будуть покриті тілами його військових. Така ціна кожного метра нашої землі. Тому ми дотримуємося такої тактики і будемо продовжувати надалі», — зазначив він.

Але, як наголосив Олександр Сирський, ніхто не називатиме деталей щодо того, де та як може наступати українська армія.

Нагадаємо, Сирський оцінив, скільки ще може воювати Росія.