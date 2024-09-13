Оборона Покровська та Курська операція: Зеленський розповів про останні події на фронті

Упродовж останнього тижня ситуація зі стримування наступу російських окупантів на Покровському напрямку покращилася. Цього вдалося досягти, зокрема, й завдяки проведенню наступальних дій на ворожій території під час так званої Курської операції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

“Це паралельні речі — ситуація в Україні і наступальні дії на ворожій території, в Курській області. Це пов’язані речі. Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, на тому ж таки Покровському напрямку, на початку Курської операції було 1 до 12, а сьогодні - 1 до 2,5. Я вважаю, це успіх тієї частини операції, яка називається Курською”, - зазначив він.

Зеленський також прокоментував контратакувальні дії російської армії на Курщині.

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“На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там 60-70 тисяч людей. Нам відомо про 40 тисяч, які там вже перебувають. Вони хотіли швидких проривів і, як вони кажуть, “деокупації”. Вони це роблять, але успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Військові наші героїчно тримаються. І роблять все те, що потрібно для наших кроків військово-політичних”, - відзначив український президент.

Володимир Зеленський наголосив, що на міцність українських бригад впливає постачання зброї від партнерів, зазначивши, що пакети військової допомоги приходять повільно і не в повному обсязі.

“Пакети приходять. У чому складність — дуже повільні кроки. Ви щоденно воюєте і у вас щоденно є втрати. І коли ти щоденно втрачаєш якусь техніку і в тебе є постійно дефіцит якоїсь зброї, то коли приходять пакети неповні і повільно, що ти робиш насамперед — комплектуєш резерви чи даєш хлопцям, які стоять на передовій? Звичайно, Тим хто сьогодні воює. Нам потрібні повні пакети, про які ми домовлялися. Тоді ми зможемо і обороняти нашу державу, і проводити операції [на ворожій території] і укомплектовувати бригади”, - підсумував президент.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, і сказав, що все йде за українським планом.

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