Оборона росіян на Херсонщині частково обвалилась: експерт заявив, що почала сипатися лінія фронту

У російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал. Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

Про це керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів "24 каналу".

Він пояснив – втрата російськими військами Давидового Броду означає, що почала сипатися лінія фронту. Через це ворог поступово потрапляє до пастки. За оцінками експерта, тепер російська армія відходитиме на півночі Херсонщини, можливо, ближче до Берислава. Там противник намагатиметься закріпитись на позиціях.

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"У запасі росіян на правому березі ще залишилась Снігурівка. Якщо вони втратять і її – лінія оборони на правому березі взагалі відсутня. А ми бачимо, що саме це зараз і відбувається", – зауважив Мусієнко.

Він додав, що ЗСУ тиснуть на Херсон практично з усіх напрямків. Проте загарбники чинять там опір і так просто цю територію не залишають.

"На мою думку, такий наказ про "не відступати" вони отримали зверху. Тому навіть зі значними втратами росіяни будуть стояти. Але схожа історія була і в Лимані: там росіяни теж до останнього стояли, але все ж потрапили в оточення ЗСУ", – нагадав експерт.

Нагадаємо, 4 жовтня в Міноборони України підтвердили, що ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, що двічі перебував у російській окупації.

Окрім того, за даними МВС, ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини.

ЗСУ повернули з-під окупації вже понад півтори тисячі сіл і міст

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