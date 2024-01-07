Оборона Росії "тріщить по швах" – експерт вказав на важливу ознаку

Військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що РЕБ (радіоелектронна боротьба - ред.) Росії "Волнорез", який призначений для захисту бронетехніки від малогабаритних дронів і дуже активно рекламується російською пропагандою від середини 2023 року, показав за минулі пів року вкрай низьку ефективність відбиття атак FPV-дронів.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що виробник РЕБ чомусь рекомендував встановлювати на одну одиницю бронетехніки більше одного "Волноріза". Найбільш ефективним вважалася установка чотирьох "Волнорезов", проте такою кількістю даних РЕБ просто не встигали забезпечити всіх. Навіть по одному не встигали.

"Це як із ракетним крейсером "Москва", комплекс флотської ППО С-300Ф якого мав захищати його і весь Чорноморський флот від протикорабельних ракет, але насправді не захистив "Москву" від двох Р-360. Ще один виріб у списку безглуздого мотлоху, зате, непогано ж бабло попилили, що для нас дуже добре", - наголосив Коваленко.

Експерт також нагадав, що у середині грудня 2023 року СБУ опублікувала відео на якому наші дрони палять російські Т-72Б3 та Т-80БВМ із компактними РЕБ. Також фіксувалися випадки знищення російської техніки з РП-377ЛА "Лорандит" – малогабаритним багатофункціональним засобом радіоконтролю, пеленгування та придушення.

"Як кажуть розумні люди, до будь-якого захисту можна знайти ключ, яким її розкриють на ура, все залежить тільки від інструментарію, що є в наявності", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.

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