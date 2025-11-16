Війна в Україні / © Associated Press

Російські військові намагаються просунутися на північний схід від Гуляйполя в Запорізькій області, щоб ізолювати місто та відрізати його від важливих логістичних шляхів. Попри це Сили оборони ефективно блокують їхні атаки.

Про це Суспільному повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у суботу, 15 листопада.

За його словами, існує ризик подальшого просування російських підрозділів у напрямку Гуляйполя, зокрема на маршруті, що веде з Покровського Дніпропетровської області. Ворог також намагається прорватися через Варварівку, однак, як зазначив речник, до цього населеного пункту росіяни ще досить далеко.

Волошин повідомив, що російські сили застосовують тактику інфільтрації, рухаючись лісосмугами та намагаючись проникнути глибше в оборонні порядки ЗСУ.

Водночас українські підрозділи активно виявляють і ліквідовують такі групи. За словами речника, лише за минулу добу, 14 листопада, було знищено шість ворожих груп поблизу населеного пункту Веселе.

Раніше повідомлялося, що на півдні після того, як російські війська знищили декілька позицій ЗСУ, тривають запеклі бої.

Ми раніше інформували, що окупаційні війська продовжують просування та посилення наступальних операцій у Запорізькій області.