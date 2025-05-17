Оборона Торецька триває: у місті залишаються українські позиції — військовий оглядач

Торецьк / © скриншот з відео

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Оборона Торецька триває.

Про це інформує 17 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

Практично повністю окуповано залишки Забалки, всю територію шахти "Торецька" (за виключенням терикона — він у сіряку (сірій зоні — ред.), майже весь приватний сектор навколо шахти та на заході Торецька.

У місті ще залишаються наші позиції.

“Але може так статися, що в певний момент це не матиме сенсу, бо ворог прямо зараз рухається по залізниці у бік Констянтинівки”, — йдеться у повідомленні.

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На жаль, ворог пробив оборону Дачного та отримав цю можливість.

“Це дуже нагадує покровський напрямок, на якому великі проблеми почалися тоді, коли окупанти захопили Очеретине та по залізниці рушили до Покровська”, — резюмував військовий оглядач.

Нагадаємо, що раніше військові розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку.

Загарбники на Торецькому напрямку намагалися атакувати у напрямку селища Диліївка, використовуючи мототехніку.