"Оборона Україною лише певних ділянок на сході коштуватиме багато крові" – британський полковник

Британський полковник Ґлент Ґрант наголосив, якщо на сході Україна лише оборонятиметься й чекатиме на наступні атаки Росії, це призведе до великих втрат.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Битву на сході слід розглядати по всій довжині протяжності фронту на сході, а не лише в Бахмуті чи Вугледарі, тому що це місця, де зосереджені українські війська, і так, вони там справді доволі успішно протистоять росіянам. Але є й інші місця, де Росія шукає слабину – це певні прогалини між містами, ліси, де вони можуть просуватися вперед. Тож вони повільно, але впевнено просуваються де-не-де вперед, і який би він не був, це все ж таки рух вперед. Виникає питання – чи отримуємо ми загальну стратегічну цінність від того, що робимо на Донбасі? Що робити далі? Тому що, якщо ми просто будемо вести там оборонну боротьбу і чекати наступної хвилі атак, то це буде коштувати нам багато крові", - наголосив він.

За його словами, є питання, як довго Україна витримуватиме бій сам-на-сам, адже військовим завжди говорять перехоплювати ініціативу, прориватися в тил ворога й оточувати його, адже таке протистояння дороге стосовно боєприпасів і у живій силі.

"Мене хвилює те, що ми навряд чи будемо діяти негайно, натомість чекатимемо, поки прибудуть системи і танки з Заходу. А цей часовий відтинок до моменту контратаки дає росіянам час, щоб перекинути більше солдатів і техніки і продовжувати атаку. Тому я вважаю, що має бути щось інше. Якщо ми збираємося воювати таким чином на певному етапі, ми повинні будь-що спробувати перетнути нинішню лінію розмежування, не забуваючи, що під час Першої та Другої світових воєн більшість солдатів під час атак долали великі відстані пішки не чекаючи на транспорт", - зазначив Ґлен Ґрант.

Нагадаємо, український військовий розповів, що під Бахмутом дещо знизилась інтенсивність бойових дій, оскільки Росія підтягує свіжі резерви, проте місто стоїть.

Читайте також: