Оборонці Маріуполя завадили захопити Запоріжжя та створити умови для оточення ООС - Генштаб ЗСУ

Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу.

Гарнізон "Маріуполь" виконав поставлене бойове завдання.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у Telegram-каналі.

Тим самим завадив реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС.

Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу.

Як уже повідомлялося, триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.

Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають.

"Захисники Маріуполя - герої нашого часу. Вони назавжди в історії. Це окремий загін спеціального призначення "Азов", 12-та бригада Національної гвардії України, 36-та окрема бригада морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці, тероборона Маріуполя. Утримуючи позиції на “Азовсталі”, вони не дозволили противнику перекинути угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20000 особового складу) на інші напрямки. Тим самим завадили реалізувати план щодо швидкого захоплення Запоріжжя, здійснити вихід на адміністративний кордон Донецької та Запорізької областей і створити умови для оточення угруповання ООС", - йдеться у повідомленні.

"Сковування основних сил противника навколо Маріуполя дало нам можливість підготувати та створити оборонні рубежі, на яких наші війська знаходяться і сьогодні та дають гідну відсіч агресору. Ми отримали критично необхідний час на формування резервів, перегрупування сил, отримання допомоги від партнерів.

Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу - зберегти життя оборонців Маріуполя.

Ми будемо боротися за вас на всіх фронтах так само віддано, як ви бороните державу!", - заявили у Генштабі.

Вчора, 15 травня, Міноборони Росії заявило про евакуацію поранених українських військових із "Азовсталі" до ОРДО. Українська сторона не підтверджувала цю інформацію.

Нагадаємо, командир "Азову" з Маріуполя звернувся до українців і заявив, що захисники Маріуполя виконали наказ задля збереження життів.

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