Скільки оборонці неба за день в Україні збили розвідувальних дронів окупантів: названо цифру

Росіяни запустили в Україні три різних види розвідувальних безпілотників.

Українські захисники неба упродовж дня 8 липня на півдні нашої держави знищили п’ять російських розвідувальних безпілотників.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

“Упродовж дня 8 липня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено п’ять розвідувальних безпілотників: три ZALA, один Supercam та один “Орлан-10”, - розповіли в Повітряних силах.

Нагадаємо, що Зеленський анонсував відповідь Кремлю за масований ракетний удар по Україні.

Читайте також: