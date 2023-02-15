Оборонна промисловість Росії послаблюється і не відповідає потребам війни – британська розвідка

Стан воєнної промисловості РФ не відповідає її довгостроковим оборонним потребам.

Військове виробництво Росії критично послаблюється, її оборонна промисловість не здатна виробляти необхідну кількість зброї для ведення війни проти України.

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як пише британська розвідка, про ослаблення російського оборонпрому свідчать публічні заяви керівництва РФ. Так, 9 лютого заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв відвідав Омський завод машинобудування і закликав збільшити виробництво танків.

Крім того, президент РФ Володимир Путін під час наради 12 січня розкритикував віце-прем'єра Дениса Мантурова, який відповідає за оборонну промисловість, за "дурість".

"Високопоставлені російські керівники, ймовірно, усвідомлюють, що військово-промислове виробництво держави стає критичною слабкістю, що посилюється стратегічним та оперативним прорахунком вторгнення в Україну", - пояснюють розвідники.

За даними розвідки, військове виробництво Росії не відповідає потребам Міноборони щодо ресурсів, які необхідні окупантам в Україні, а також відновленню запасів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення і станом на 15 лютого Росія втратила у війні проти України 139 770 солдатів, близько 3290 танків та 6507 бойових броньованих машин.

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