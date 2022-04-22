Оборонна зброя чи наступальна: Маляр відповіла на запитання про озброєння для України

Оборонна зброя чи наступальна: Маляр відповіла на запитання про озброєння для України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла на запитання, чи та зброя, яку постачають або постачатимуть Україні є це оборонною, чи для наступу.

Це питання Маляр прокоментувала в ефірі телемарафону "Єдині новини" 22 квітня.

"У нас є домовленість з нашими партнерами про те, що ми не розголошуємо цю інформацію. І коли буде прийнята на політичному рівні позиція, що обидві сторони це розголошують, це буде сказано", – пояснила заступниця міністра.

Нагадаємо, Маляр також повідомили, що армія України наразі потребує важкого озброєння. Зокрема, йдеться про системи ППО, протитанкові системи, ракети та інше.

Додамо, сам міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україні потрібне важке озброєння для оборони, звільнення окупованих територій, повне ембарго на нафту й газ та інші санкції проти РФ. В іншому разі президент Росії Володимир Путін не зупиниться на Україні.

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