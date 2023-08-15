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Оборонні лінії окупантів стають крихкими: в ISW назвали найбільшу проблему армії РФ

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оборонні лінії окупантів стають крихкими: в ISW назвали найбільшу проблему армії РФ

Російські військові в Україні

Українські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Російські війська не мають резервів, щоб провести ротацію або залучити додаткові укрпілення, через що їхні оборонні лінії на фронті стають "крихкими".

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. 

Аналітики США посилаються на командира ворожого батальйону "Восток" Олександра Ходаковського, який поскаржився, що російські сили не перекидають у район Урожайного додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Він стверджує, що батальйон  бореться за Урожайне всіма наявними силами, але сили, що діють у цьому районі, виснажені та зазнають втрат. 

"Раніше ISW оцінювало, що російським силам не вистачає доступних оперативних резервів, які дозволили б їм виконувати ротацію або залучати додаткові підкріплення, і що російські оборонні лінії можуть бути крихкими", - сказано у повідомленні. 

Також в ISW додають, що деякі російські мілблогери стверджували, що українські війська продовжили контрнаступ у районі Роботиного (13 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області та просунулися до південної Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

"Українські війська 14 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту та, як повідомляється, просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області", - зазначили у звіті аналітики.

Ситуація на фронті станом на 15 серпня. ФОТО: ISW / ©
Ситуація на фронті станом на 15 серпня. ФОТО: ISW

Як повідомляли раніше, внаслідок влучання по промисловому підприємству у Луцьку є загиблі та поранені.

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Дата публікації
Перегляди
1256
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