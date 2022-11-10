Оборонні "лінії Вагнера": у ЗСУ відповіли, чи зупинять вони наступ українських військ

У Збройних силах України впевнені, що зможуть подолати оборонні укріплення, відомі як "лінія Вагнера", які облаштовуються на окупованій частині Донбасу.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Інженерні загородження мають на меті зупинити або ускладнити просування військ противника. Це можуть бути як вибухові, так і невибухові загородження. Однак історія війн має досить багато прикладів, коли на кожну зброю виготовлявся засіб протидії. Відповідно і у нас, завдяки міжнародним партнерам, є засоби подолання мінно-вибухових загороджень, — повідомив Громов.

Він додав, ретельно вивчається і розглядаються шляхи подолання фортифікаційних загороджень.

Варто зазначити, що від жовтня 2022 року на окупованих територіях Луганської та Донецької областей України російським військовим формуванням "Група Вагнера" зводиться система протитанкових оборонних споруд, аби зупинити або ускладнити просування Сил оборони України.

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Ситуація на Луганщині та Донеччині

Останніми тижнями на захоплених територіях Луганщини почастішала "бавовна". Зокрема, сталося багато вибухів складів боєкомплектів та казарм, а "свіжомобілізовані" росіяни дуже слабко підготовлені, тож зазнають великих втрат. Побратими їхні тіла не забирають, трупи розкладаються і отруюють ґрунтові води.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 10 листопада повідомив, що російські військові накопичують сили біля Сватового і Кремінної, однак український контрнаступ це не зупиняє. Через те, що росіяни залишають на полі бою своїх вбитих солдатів, область поступово перетворюється на масштабний російський могильник.

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