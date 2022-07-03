Оборонні підприємства РФ відмовляються ремонтувати пошкоджену техніку окупантів - ГУР

Директори ремонтних підприємств РФ дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт.

Конфлікт між військовим керівництвом Росії та директорами оборонних заводів дедалі більше унеможливлює направлення до зони бойових дій нової бойової броньованої техніки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

"Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розкомплектовують, а запчастини та агрегати продають чи обмінюють на алкоголь. До заводів інколи доїжджають лише обгорілі остови БМП та танків. Водночас, директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, які надходять від військових за вже виконані роботи", - йдеться у повідомленні.

За час повномасштабної війни ЗСУ знешкодили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів окупаційних частин лише з Південного військового округу РФ. Їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.

"Врятувати ситуацію командування намагалося за допомогою спеціально створених ремонтних бригад, які мали б відновлювати техніку поблизу зон бойових дій. Проте корупція і жага до наживи серед військового керівництва рф звели цю спробу нанівець", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив військову допомогу для України, Єрмак повідомив, що туди увійде.

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