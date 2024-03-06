Оборонні укріплення під Авдієвкою: Лиховій каже, що укріплення є, Бутусов стоїть на своєму (фото)

Лиховій закликав відмовитися від стереотипів, адже такої стіни, як у "Грі престолів" ніхто не збудує.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій спростував інформацію, що на Авдіївському напрямку нібито немає оборонних укріплень.

Про це він написав у Facebook.

Результат є

"За останній тиждень я особисто побував на тих оборонних укріпленнях, яких у нас нібито немає. Це були чотири різні точки на Авдіївському напрямку. Зокрема за 2 км до тодішньої лінії бойового зіткнення, у “червоній зоні”, під російськими FPV-дронами", – зазначив Лиховій.

За його словами, подекуди оборонні укріплення ще будують.

"Залежно від лінії, це роблять обласні адміністрації, цивільні підрядники - будівельні компанії; ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту); інженерні частини Сил підтримки ЗСУ, інженерні підрозділи механізованих і мотопіхотних бригад" – пояснив речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій визнає, що певні організаційні складнощі дійсно є. Це – брак людей, коштів, деяких матеріалів та озброєнь, близькість лінії фронту, інерція й зволікання, бюрократія і т.д.

"Але є й результат", – запевнив він.

За словами військового, активні роботи по будівництву почалися в грудні і велися ще до виходу українських військ з Авдіївки. А після того стали активнішими.

Стіни, як у "Грі престолів" не буде

Лиховій закликав відмовитися від стереотипів, адже "Великий Китайський мур чи Стіна Вестеросу, як в “Іграх престолів”, не могли бути оперативно збудовані в наших умовах між Авдіївкою і Ласточкиним".

"Та сама сумнозвісна “лінія Суровікіна” – не одна, а багато ліній різних укріплень, фортифікацій, мінних і немінних загороджень, споруджена в зовсім інших умовах – природних, безпекових та адміністративних (під потужним примусом). І то, згадайте: наші війська минулого літа мали пройти через чималу “відкриту” територію, перш ніж почати прогризати власне “лінію”, – нагадав військовий.

Лиховій пояснив, що на Донеччині нові оборонні структури не мають вигляду “стіни” чи “лінії”. Це розгалужена система свіжих ВОПів (взводних опорних пунктів) на другому оборонному рубежі.

Ворожа ІПСО

Речник ОСУВ "Таврія" певен, що Росія розганяє одразу кілька активних ІПСО. Один з них "відсутність підготовлених ліній оборони".

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"Я ще не забув твердження одного впливового західного видання про те, що в Авдіївці в полон потрапили тисяча українських військових. Минає вже місяць, а їх ніхто так і не побачив. Бо ці заяви не відповідали дійсності. Ці фейки поширював Кремль як елемент продовження війни засобами інформаційного впливу. Так і з фортифікаціями", – переконаний Лиховій.

Оборонні рубежі – не чарівна паличка

Водночас, військовий попереджає: оборонні рубежі не варто сприймати "як чергову "вундерваффе", диво-зброю, що може самотужки зупинити ворога".

"Ні, це зробить тільки український солдат. А ворог, на жаль, має перевагу в особовому складі. Тоді як у нас уже стільки часу досі не ухвалений закон про мобілізацію", – підсумував Лиховій.

Відповідь Бутусова

Український журналіст Юрій Бутусов, яким повідомив, що українських військових нібито відвели з Авдіївки у "чисте поле", прокоментував заяву речника ОСУВ "Таврія".

"На жаль, на напрямку наступу ворога під Авдіівкою в Ласточкіно, Орлівці, Степовому, Бердичах, Семенівці ніяких укріплень нема. Добре, що десь в інших місцях під Авдіївкою укріплення будуються", – стоїть на своєму журналіст.

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