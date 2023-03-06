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Оборону Бахмута буде посилено: генерали Залужний та Сирський ухвалили рішення

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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437
Час на прочитання
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Оборону Бахмута буде посилено: генерали Залужний та Сирський ухвалили рішення

Фото: Associated Press

Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача під час якого було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті на Донеччині.  

Про це повідомляється на сайті президента.

Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський підтримали продовження оборонної операції у Бахмуті.

Крім того, на засіданні Ставки було розглянуто питання постачання зброї й обладнання та їх розподілу за оперативними напрямками. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що битва за Бахмут Донецької області триває. Росіяни не перерізали логістичних шляхів, а тому ЗСУ отримують зброю та евакуюють поранених. 

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Дата публікації
Перегляди
437
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