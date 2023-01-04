Мобілізація в Україні: як змінили правила обліку військовозобов'язаних у 2023 році

Постановою від 30 грудня 2022 р. № 1487 уряд України затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Подавати відомості про себе для військкомату у 2023 році можна буде через "Дію". Також у постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. Таким чином свіжі дані про призовника автоматично стікатимуться до військових.

Дипломатичні відомства повинні будуть вести облік українців, які знаходяться в іншій державі.

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Приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть тільки після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через "Дію") або постановки на військовий облік.

Постановою регулюються обов'язки роботодавців. Якщо громадянин України є військовозобов'язаним, його можуть взяти на роботу лише у випадку надання дійсного військового квитка. У випадку якщо на робоче місце прийде повістка, керівник установи повинен повідомляти про це працівника.

Робітники центрів зайнятості повинні будуть подавати інформацію про всіх безробітних, які підпадають під категорію військовозобов'язаних.

Жінки з медичними спеціальностями після отримання тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, повинні з’явитися у військкомат протягом 7 днів.

Для звірки даних про призовників співробітники військового комісаріату зможуть робити побудинковий обхід, який санкціонує місцева влада (мер, сільський чи селищний голова).

Основні правила постанови визначають порядок обліку, отримання повістки, зміну місця проживання, проходження військово-лікарської комісії:

Перебувати на військовому обліку за зареєстрованим місцем проживання, навчання чи роботи, або на консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України (у разі перебування за кордоном).

З’являтися у військкомат відповідно до часу, зазначеного в повістці. Ігнорування виклику карається адміністративним або кримінальним покаранням аж до ув’язнення строком від трьох до п’яти років.

Не міняти місце проживання під час дії воєнного стану, попередньо не отримавши дозвіл керівника місцевого ТЦК.

Вчасно здійснювати медичний огляд і лікування згідно з рішенням військово-лікарської комісії.

Виконувати обов’язок перед державою (мова про проходження підготовки та здійснення військової служби, навіть у резерві).

Особисто прибувати у військкомат, щоб знятися з обліку, захопивши паспорт громадянина України та військово-облікові документи.

Зареєструватися в ТЦК після зміни місця проживання, термін – до семи днів.

Повідомляти про зміни персональних даних в семиденний строк працівникам військкомату.

Регулярно звіряти особисті дані в ТЦК, не менше одного разу на п’ять років.

Щороку до 1 жовтня подавати дані про право на відстрочку.

Персонально з’являтися у військкомат, якщо повістка не прийшла. За десять днів після початку чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України, громадяни повинні самостійно прибути в ТЦК.

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