Обов'язкова евакуація з Донеччини: Верещук розповіла, скільки людей планують вивезти

Відмовитись від евакуації можна лише письмово з особистим підписом.

Перед початком наступного опалювального сезону держава запровадить обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області.

Про це під час національного телемарафону заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише "УНІАН".

29 липня, для досягнення цієї мети, Кабінет міністрів створив Штаб з евакуації мешканців Донеччини.

"В Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газогони, які можна було відремонтувати, вони відремонтували, але, на жаль, ворог знов і знов знищує все, що могло б взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання. Одним словом – тепла в Донецькій області в зимовий період не буде. 33-я стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов'язкова. Я вважаю, що це обов'язок кожного дорослого члена родини. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, світла, без можливості обігріти", - сказала вона.

За її словами, з Донеччини доведеться евакуювати як мінімум 200-220 тисяч місцевих мешканців.

Також Верещук зазначила, що у мешканців Донеччини буде можливість відмовитись від евакуації письмово.

Наступною для евакуації може стати Запорізька область, 65% якої не має газопостачання.

Нагадаємо, Верещук закликала мешканців Донецької області готуватися до евакуації.

Читайте також: