Обов'язкова мобілізація жінок в Україні: бойова медикиня Чорногуз підтримує цю ідею

На думку військової, жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії.
Бойова медикиня та морська піхотинка Ярина Чорногуз виступає за запровадження в Україні обов'язкової жіночої мобілізації.
Про це військова заявила у тринадцятому випуску проєкту "Станція Краматорськ".
"Я - велика прихильниця мобілізації жінок. Більше того, я вважаю, що у нас вона має бути із жорстким відбором, створений жіночий бойовий підрозділ. Це не обов'язково - батальйон, почати із роти. Якщо це дійсно запрацює - масштабувати. Я вважаю, що жінки також мають підлягати обов'язковій мобілізації, відповідно до потреб армії. Це мають бути жінки, які будуть відповідально до цього ставитися. Пройдуть відбір", - висловилася вона.
На її думку, жінки можуть виконувати багато різної роботи у війську на рівні з чоловіками.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запевнив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.
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