"Обов'язково буде": у РНБО розповіли про постачання нової зброї Україні

Росія не має шансів перемогти у війні з Україною, бо нашу країну підтримує Захід. Зокрема, і постачанням зброї.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю.

"Наш президент над цим працює (постачання зброї до України – ред.), працюють люди, працює потужно дипломатичний корпус. Обов’язково буде", - сказав він.

Разом з тим, він нагадав, що Зеленський повернув публічну демократію у світі.

Раніше стало відомо, що Польща розглядає прохання України про передавання німецьких бойових танків Leopard, але остаточне рішення має ухвалити Німеччина.

Німеччина збирається передати Україні до 40 бойових машин піхоти Marder для повного оснащення танково-гранатометного батальйону. У федеральному уряді Німеччини повідомили, що передавання озброєння відбудеться у першому кварталі 2023 року.

Фінляндія теж планує передати Україні бойові танки Leopard 2. Однак таке рішення має бути ухвалене в Європі на широкому рівні.

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