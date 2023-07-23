"Обовʼязково буде відповідь": Зеленський відреагував на нічну атаку по Одесі

Президент зазначив, що не може бути виправдання діям росіян.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну ракетну атаку військ РФ по Одесі, яка стала однією з наймасштабніших для історичної її частини, забравши життя цивільного.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога. Я вдячний усім, хто допомагає людям, і всім, хто думками та емоціями – з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо мир. І для цього треба перемогти російське зло", - написав він.

Внаслідок ракетної атаки було зруйновано Свято-Преображенський кафедральний собор в Одесі / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо:

Уночі, 23 липня, російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Одесі. У місті відпрацювала Протиповітряна оборона. Через ворожий обстріл загинула одна людина, ще 19 дістали поранення.

Росіяни зруйнували шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні, пошкодили дві памʼятки архітектури, храм, десятки авто. У багатьох будівлях від вибухів повибивало вікна й пошкодило дахи.

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі також зазнав руйнувань під час російської атаки.

Про всі подробиці атаки - читайте у новині.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса!!! Ніч жахіття! Росіяни масовано гатили ракетами!

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