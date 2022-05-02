"Обов'язково потраплять до в'язниці": Данілов розповів, що чекає на колаборантів в Україні

"Обов'язково потраплять до в'язниці": Данілов розповів, що чекає на колаборантів в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов висловився про колаборантів, які співпрацюють з російською окупаційною владою в Україні.

За його словами, колаборант може бути визнаний колаборантом лише після рішення суду. Однак притягнення до відповідальності нікому уникнути не вдасться. Після завершення війни люди, які пішли на співпрацю з російськими загарбниками, опиняться у в'язниці.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Це складне питання. Я давав відповідь, що, на превеликий жаль, законодавець ухвалив таку норму, що для того, щоб колаборант був визнаний колаборантом, він має бути засуджений ч.111-1 стаття, від 5 до 8 років дають за колаборацію.

Але це процедура має пройти через суд, хоча є у нас на сьогоднішній день так зване заочне засудження. Але це велика робота для держави. Усіми цими речами займатися саме процедурно. Це в тому випадку, коли він або вона сьогодні вже очолює ту чи інші колабораційну інституцію, має сьогодні паспорт громадянина України, працює проти нашої країни. А у нас така велика, на жаль, демократична процедура.

Поки що маємо таку річ. Займається генеральна прокуратура. Кількість справ збільшується кожного дня. Цим людям треба просто мати розуміння, що коли все це закінчиться, вони будуть займатися не тими справами, якими вони на сьогоднішній день займаються, а обов'язково матимуть ув'язнення і будуть певну частину життя проводити зовсім в інших місцях", - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України заявив, що наступного етапу мобілізації Україна наразі не оголошуватиме.

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