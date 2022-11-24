"Обов'язково потрібно зробити": Кличко розповів, як киянам підготуватися до потенційного блекауту

Кличко заявив, що гарантувати, що зима буде без надзвичайних ситуацій, які пов'язані з обстрілами, не може.

Влада Києва готується до блекауту, який може статися внаслідок атак РФ, і закликає кожного з жителів столиці також змоделювати різні сценарії розвитку подій і бути готовими про всяк випадок до найгіршого, зокрема, варто мати вдома запаси технічної і питної води, продуктів харчування, теплих речей.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в розмові з ВВС.

Мер Києва сказав, що влада допускає і найгірший сценарій, коли не буде електро-, тепло- і водопостачання. Тому, наявність речей першої необхідності на випадок блекауту, за словами Кличка, "буде давати впевненість, що в складній ситуації це може допомогти".

Крім того, він радить киянам, за можливості, домовитися із друзями чи знайомими, які живуть в передмісті столиці, на випадок блекауту певний час провести там.

"Обов'язково потрібно такі речі зробити. У випадку повного блекауту, якщо може відбутись руйнування системи тепло-, водо і електропостачання - ми сподіваємося, що воно не відбудеться, проте було б непогано, щоб кожен мав вже домовленості в передмісті Києва з друзями, знайомими, у кого там будиночок там є, щоб прорахувати такий сценарій, якщо там є теплопостачання, пічка і вода, щоб певний час провести там. Це виключно тому, що ми проговорюємо різні сценарії. І сьогодні ми робимо все, щоб цього не відбулося", - зазначив мер.

Кличко запевнив, що міське керівництво докладає всі зусилля, щоб в столиці вдалося уникнути блекауту, а у разі знеструмлення жоден із киян не відчував, "що залишився сам на сам з цією проблемою".

"Гарантувати, що ми пройдемо цю зиму без надзвичайних ситуацій, які пов'язані з обстрілами, ми не можемо. Навіть попри те, що системи ППО зараз достатньо ефективно працюють, але навіть вони не можуть дати 100% гарантію захищеності. Виходячи з цього, ми прораховуємо різні сценарії розвитку подій", - зазначив Кличко.

Кличко вкотре пояснив, що світла немає через руйнування росіянами системи енергозабезпечення не тільки Києва, а по всій країні. За його даними, зараз в країні спостерігається дефіцит електроенергії від 30 до 50%, залежно від часу споживання. Така ж ситуація в самій столиці.

"Потроху ми відновлюємо цю систему, але потрібен час, щоб замінити і відремонтувати. Треба час, обладнання і багато зусиль, щоб воно запрацювало на 100%", - уточнив мер Києва.

Нагадаємо, станом на ранок 24 лютого після ракетного терору РФ 70% відсотків столиці залишається без електрики. Водопостачання повернули на лівому березі. О 9:34 у КМДА заявили, що вода починає подаватись споживачам на правому березі.

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