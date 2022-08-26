Обов’язкову евакуацію можуть оголосити у ще кількох областях: Верещук розповіла деталі

Окрім Донецької області, обов’язкову евакуацію можуть оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Людям, які підуть на евакуацію, держава забезпечить житло і не тільки.

Про це віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на обов’язкову евакуацію – ред.). Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося", – сказала Верещук.

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Вона нагадала, що в умовах обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує людям перевезення, проживання, харчування та медичні послуги.

"Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно", – запевнила віцепрем’єрка.

Окрім того, передбачені виплати жителям областей, з яких проводиться евакуація.

"Якщо це обов’язкова евакуація – 2 200 грн на кожну особу одразу по прибуттю потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також – 2 000 грн на кожну дорослу особу, 3 000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю", – поінформувала Верещук.

Нагадаємо, від початку серпня з небезпечних регіонів евакуювалися близько 35 тис. мирних громадян, третина з них – діти.

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