Обов’язкову евакуацію можуть оголосити у ще кількох областях: Верещук розповіла деталі

Окрім Донецької області, обов’язкову евакуацію можуть оголосити на частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
Людям, які підуть на евакуацію, держава забезпечить житло і не тільки.
Про це віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина (у черзі на обов’язкову евакуацію – ред.). Я не кажу про весь регіон, але деякі частини потребуватимуть обов’язкової евакуації, і ми до неї також готуємося", – сказала Верещук.
Вона нагадала, що в умовах обов’язкової евакуації держава безкоштовно забезпечує людям перевезення, проживання, харчування та медичні послуги.
"Все, що потрібно людям, щоб пережити зиму, у них буде, і буде безкоштовно", – запевнила віцепрем’єрка.
Окрім того, передбачені виплати жителям областей, з яких проводиться евакуація.
"Якщо це обов’язкова евакуація – 2 200 грн на кожну особу одразу по прибуттю потяга або іншого транспортного засобу, який використовується під час евакуації. А також – 2 000 грн на кожну дорослу особу, 3 000 грн на кожну дитину або людину з інвалідністю", – поінформувала Верещук.
Нагадаємо, від початку серпня з небезпечних регіонів евакуювалися близько 35 тис. мирних громадян, третина з них – діти.
Читайте також: