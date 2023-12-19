Обов'язок кожного громадянина: в Міноборони пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом

Рекрутинг - це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно.

Рекрутингова компанія до ЗСУ не є мобілізацією. Він є сервісом для добровольців, які хочуть долучитися до війська.

Про це в ефірі “Радіо Свободи” розповів речник Міноборони Ілларіон Павлюк.

Як зазначається, він підтвердив слова Валерія Залужного про те, що оцінювати рекрутинг поки що зарано. Проте вже є певний зворотній зв’язок від українців.

"Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація й рекрутинг, люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації", – сказав Павлюк.

За його словами, рекрутинг - це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно. Водночас рекрутингова компанія не зупиняє мобілізацію.

"Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть… Важливо розуміти, що захищати країну – це обов'язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо, він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності", – заявив Павлюк.

Окремо він додав, що результати рекрутингу можна буде оцінювати впродовж трьох місяців.

"Для того, щоб нормально оцінити, треба дивитися, скільки умовно з тих людей, які зацікавилися цим, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до служби й опиняться у війську", – резюмував він.

Нагадаємо, що Залужний прокоментував мобілізацію в Україні та запропонував зміни.

Читайте також провідні новини дня: