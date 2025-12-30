Обов'язкова евакуація на Чернігівщині: мешканців 14 сіл вивозитимуть через загрозу

Евакуація у Чернігівській області / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

На Раді оборони ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію мешканців 14 прикордонних сіл Чернігівської області. Йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Городнянської громад.

Про це повідомила Чернігівська обласна державна адміністрація.

Прикордоння наразі під щоденними обстрілами. Попри реальну загрозу, там досі проживає близько 300 людей. Цього року з прикордонних територій вже виїхали трохи більше 1400 жителів. Над організацією евакуації системно працюють обласна та районні військові адміністрації разом із громадами.

Рішення про обов’язкову евакуацію ухвалили військові. Жителів 14 сіл поінформують про місця збору та маршрути, а також забезпечать транспортом. Для евакуйованих гарантують місця тимчасового проживання та супровід усіх необхідних служб.

Евакуаційні заходи планують завершити протягом 30 днів.

Нагадаємо, РФ атакувала Чернігівщину на Різдво. Окупанти били по енергетиці і цивільних. Зафіксовано декілька ударів по Чернігову.