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Обовязкове бойове завдання: військовий експерт Коваленко пояснив важливість звільнення Токмака

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Обовязкове бойове завдання: військовий експерт Коваленко пояснив важливість звільнення Токмака

Колаж. Олександр Коваленко пояснив важливість звільнення Токмака

За Токмаком — Мелітополь.

Токмак — адміністративний центр Пологівського району Запорізької області — є основним зараз логістичним вузлом на шляху ЗСУ.  Його звільнення — обовязкова бойова задача, яку треба виконати, щоби розірвати логістику ворога.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"За Токмаком — Мелітополь. Хоча Токмак дозволяє по декількох напрямках одночасно урізноманітніти наш рух. Це досить непередбачувано може бути для російського командування, тому що російське командування зараз обмежено в ресурсах", — зазначив Коваленко.

Ба більше, як сказав експерт, Токмак — місто на межі між другою лінією оборони та третєю лінією оборони.

"За Токмаком події можуть мати прискорення ще більші, аніж в другій лінії оборони. Тобто з просуванням глибше в оборону ворога прискорюється наш наступ, з кожним кілометром", — додав експерт.

Раніше Олександр Коваленко зазначав, що ЗСУ нарощують темпи просування. 

Про успіх наших військ на південному фронті повідомляв і Генштаб. Йшлося про просування у напрямку Новопрокопівки Запорізької області. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "КОВАЛЕНКО: Прорив другої лінії оборони. Знищення Іл-76. Роль БПЛА на війні"

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Дата публікації
Перегляди
540
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