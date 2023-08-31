Обовязкове бойове завдання: військовий експерт Коваленко пояснив важливість звільнення Токмака

Токмак — адміністративний центр Пологівського району Запорізької області — є основним зараз логістичним вузлом на шляху ЗСУ. Його звільнення — обовязкова бойова задача, яку треба виконати, щоби розірвати логістику ворога.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"За Токмаком — Мелітополь. Хоча Токмак дозволяє по декількох напрямках одночасно урізноманітніти наш рух. Це досить непередбачувано може бути для російського командування, тому що російське командування зараз обмежено в ресурсах", — зазначив Коваленко.

Ба більше, як сказав експерт, Токмак — місто на межі між другою лінією оборони та третєю лінією оборони.

"За Токмаком події можуть мати прискорення ще більші, аніж в другій лінії оборони. Тобто з просуванням глибше в оборону ворога прискорюється наш наступ, з кожним кілометром", — додав експерт.

Раніше Олександр Коваленко зазначав, що ЗСУ нарощують темпи просування.

Про успіх наших військ на південному фронті повідомляв і Генштаб. Йшлося про просування у напрямку Новопрокопівки Запорізької області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "КОВАЛЕНКО: Прорив другої лінії оборони. Знищення Іл-76. Роль БПЛА на війні"

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