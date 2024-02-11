"Радянська людина": росіяни запустили кампанію проти Сирського – що відомо

Росіяни почали розповсюджувати дезінформацію про головкома Олександра Сирського.
Росіяни запустили кампанію проти нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і намагаються навʼязати йому образ "радянської та російської людини".
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
"Для цього вони шукають його родичів у РФ, "друзів родини", в яких беруть коментарі та розповсюджують в інформпросторі з відповідним контекстом. Головна мета цієї кампанії – дискредитація Головкома і зниження довіри до ЗСУ", - пояснює ЦПДЗ.
Там наголосили, що Олександр Сирський тривалий час був частиною команди ексголовнокомандувача Валерія Залужного.
Сирський командував успішними операціями, зокрема зі звільнення Київщини та Харківщини.
"Вони були б неможливі без якісного особового складу, але багато залежить від командування. Тож, Сирський показав, що вміє досягати результату у війні проти РФ. Команда Сирського складається з молодих командирів, які пішли на підвищення. Це є передумовою для системних покращень у ЗСУ", - додали у Центр протидії дезінформації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 8 лютого призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.
Читайте також: