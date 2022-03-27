"Образ воєнної сили Росії зазнав краху" - Подоляк в інтерв’ю розповів про переговори з РФ та чого варто навчитися в України

"Образ воєнної сили Росії зазнав краху" - Подоляк в інтерв’ю розповів про переговори з РФ та чого варто навчитися в України

Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання.

Як тривають переговори з Росією, скільки він спить під час війни та чого варто повчитися в України розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

- Як іде переговорний процес?

- Переговори йдуть важко. Тому розкривати деталі наразі, звісно, не можна. На початку російська сторона говорила мовою ультиматумів. Зараз вона більш конструктивна, є підґрунтя для діалогу. Хоча росіяни і далі продовжують перебувати у полоні своїх пропагандистських штампів і ілюзій.

На наших принципових позиціях неодноразово наголошував президент Володимир Зеленський. Це припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України. І обов’язково – чіткі, юридично закріплені гарантії нашої безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, аби не допустити повторення цієї війни у майбутньому.

- Чому переговори йдуть важко?

- Бо РФ ще не усвідомила всю глибину свого падіння. Коли Росія осягне до кінця силу України та силу міжнародних санкцій, переговори стануть більш конструктивними.

- Падіння – в якому сенсі?

- По-перше, Росії вдалося створити собі образ монстра, котрого треба боятися. Але образ воєнної сили РФ зазнав краху.

По-друге, падіння репутації як відповідального члена міжнародної спільноти. Ця репутація також зруйнована.

По-третє, падіння як члена економічної спільноти. Світ хоче розірвати економічну та фінансову систему співпраці з Росією.

Четверте – РФ падає в очах власної еліти.

П’яте і найважливіше: падіння морального авторитету. Росія показала, що вся її велика культурна традиція нині має лицемірне звучання. Це буде для РФ дуже глибинне падіння.

При цьому культура була не тільки імперською. Вона говорила і про людину, про людські страждання. Але на сьогодні це скінчилось. Адже що це за культура, котра формує націю, яка нападає на сусіда, бомбить міста та вбиває дітей?

- 10 днів тому ви передбачили швидкий прогрес у переговорах. Чи був він?

- Є певний прогрес у робочих підгрупах. Поки що прогрес не такий, як нам би хотілося. Однак ми не будемо розмінювати ситуативні успіхи на глобальні інструменти безпеки.

- Президент говорив, що іноді процес переговорів іде "скандально".

- Російська сторона любить зливати ЗМІ якусь інформацію, якісь версії з переговорів, сподіваючись в нашій країні, де триває відкрита дискусія, викликати спекуляції, емоції та конфлікти.

- А таке поняття як нейтралітет лежить на столі?

- Ми не обговорюємо сьогодні нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, також у воєнному сенсі. Від цього залежить багато іншого. Це наша зустрічна позиція.

- Має сенс ця система гарантій без участі США?

- Ні.

- А як з майбутнім Криму та ОРДЛО?

- Для нас територіальна цілісність дуже важлива. І це складне питання. Його повинні вирішувати тільки президенти України та РФ.

- Коли міг би бути підписаний такий багатосторонній договір про мир і гарантії безпеки, як ви його називаєте?

- Тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна. Щоб це відбулось, потрібно, щоб наша армія ефективно працювала, а для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете закрити небо, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили мирні міста. По-друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати міста, як Маріуполь. По-третє, потрібні санкції, на кшталт нафтового ембарго, максимальне обмеження за фінансовими операціями тощо.

- Чи можете ви дати приблизну цифру втрат серед мирного населення?

- Понад 120 дітей загинуло. Але тривають бої, до багатьох територій у нас немає доступу. На полях лежать трупи, зокрема багато трупів російських солдатів. У нас таке враження, що росіяни зневажливо ставляться до своїх вбитих солдатів, залишають їх там, де вони пали.

- Скільки ви спали вночі під час війни?

- По 3-4 годин. Мені здається, що цього достатньо, враховуючи в якому стані наші громадяни на окупованих територіях, де варварська орда бомбить їх, заганяє їх у підвали. І наш президент практично цілодобово в роботі i хоче бути в курсі справ.

- Українці розчаровані в НАТО та партнерах?

- Ми вдячні за допомогу різних західних країн. Стосовно НАТО - це ж завдання воєнних НАТО - запобігти ризикам війн, або боротися з ними, якщо вони вже є. Це їхня робота. А вони кажуть: війна в Україні? Ні, ні, це не наша війна. Але війна триває, і це ж вже уламок Третьої Світової. Це нас дивує. Окрім цього, чому вони так рано заявляли, що в разі війни Росії проти України вони не будуть втручатися. Адже це провокувало Росію до ескалації.

- Чи можемо ми чомусь навчитись в України?

- Подивіться на здатність Президента Зеленського відповідати на сучасні виклики. Хочете бути лідерами – беріть на себе відповідальність. Не завжди міряйте все в доларах чи євро. Я розумію історично вантаж на плечах Німеччини. Але беріть на себе відповідальність.

І по-друге – не підтримуйте РФ. Це в історичному плані неперспективна справа.

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