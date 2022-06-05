Ображені поразкою росіяни можуть зрівняти із землею Сєвєродонецьк - Гайдай

Гайдай попередив, що росіяни можуть знищити Сєвєродонецьк у відповідь за поразку від ЗСУ.

ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька і просуваються далі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти деморалізовані, адже не можуть упродовж 102 днів захопити Сєвєродонецьк

"Наші захисники контролюють половину міста і вже її зачистили. "Кадирівці" вже записують звернення, що це тимчасово і вони повернуть контроль найближчим часом", — каже голова ОВА.

Гайдай повідомив, що з перехоплень розмов окупантів стало відомо про їхні плани. Командування загарбників поставило росіянам завдання: взяти до 10 червня Сєвєродонецьк і повністю контролювати трасу "Лисичанськ-Бахмут".

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"Це потягне за собою збільшення кількості обстрілів, зокрема з важкої артилерії і авіаударів, у найближчі п‘ять днів. Вони будуть намагатися зрівняти все з землею: іншої тактики у них нема і по-іншому вони не вміють воювати. Всі резерви, техніку і особовий склад окупанти кинуть на виконання цих завдань", — зазначив він.

Голова ОВА пояснив, що стратегічного у військовому плані значення Сєвєродонецьк не має. Але в плані морального духу для ворожих солдат місто дуже важливе.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай висловив думку, що вибити російську армію із Сєвєродонецька - можливо, але рішення ухвалює українське командування.

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