Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ображені поразкою росіяни можуть зрівняти із землею Сєвєродонецьк - Гайдай

Дата публікації
Перегляди
3701
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ображені поразкою росіяни можуть зрівняти із землею Сєвєродонецьк - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Гайдай попередив, що росіяни можуть знищити Сєвєродонецьк у відповідь за поразку від ЗСУ.

ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька і просуваються далі.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти деморалізовані, адже не можуть упродовж 102 днів захопити Сєвєродонецьк

"Наші захисники контролюють половину міста і вже її зачистили. "Кадирівці" вже записують звернення, що це тимчасово і вони повернуть контроль найближчим часом", — каже голова ОВА.

Гайдай повідомив, що з перехоплень розмов окупантів стало відомо про їхні плани. Командування  загарбників поставило росіянам завдання: взяти до 10 червня Сєвєродонецьк і повністю контролювати трасу "Лисичанськ-Бахмут".

"Це потягне за собою збільшення кількості обстрілів, зокрема з важкої артилерії і авіаударів, у найближчі п‘ять днів. Вони будуть намагатися зрівняти все з землею: іншої тактики у них нема і по-іншому вони не вміють воювати. Всі резерви, техніку і особовий склад окупанти кинуть на виконання цих завдань", — зазначив він.

Голова ОВА пояснив, що стратегічного у військовому плані значення Сєвєродонецьк не має. Але в плані морального духу для ворожих солдат місто дуже важливе.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай висловив думку, що вибити російську армію із Сєвєродонецька - можливо, але рішення ухвалює українське командування. 

Читайте також:

ЗСУ "насипали" кадирівцям у районі Сєвєродонецька - Жданов в ТСН

ЗСУ "насипали" кадирівцям у районі Сєвєродонецька - Жданов в ТСН

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація