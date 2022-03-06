Образи в синьо-жовтих кольорах та вірші Олександра Олеся: Balenciaga присвятив нову колекцію українцям

Образи в синьо-жовтих кольорах та вірші Олександра Олеся: Balenciaga присвятив нову колекцію українцям

Таким чином компанія вирішила підтримати українських біженців.

Відомий італійський бренд одягу Balenciaga активно підтримує українців, і це дуже добре було помітно на презентації нової колекції компанії.

До слова, шоу Balenciaga минуло під куполом, де моделі пробиралися крізь хуртовину і дефілювали на підборах серед кучугур.

Креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія присвятив нове шоу українським біженцям. Так, на заході всім присутнім роздавали футболки в синьо-жовтих кольорах. Перед показом колекції організатори вирішили зачитати вірша Олександра Олеся "Живи Україно, живи для краси".

Зазначається, що спочатку Демна Гвасалія хотів скасувати шоу. Втім, він вирішив, що це б означало б тоді, що зло перемогло.

Нагадаємо, бренд й раніше підтримував українців. У своєму Instagram Balenciaga публікував фото українського прапора, а всі інші публікації приховував, і давав посилання на ресурси для надання фінансової допомоги українським біженцям.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.