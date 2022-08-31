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Образилися, що їдуть не через Росію : окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП

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Образилися, що їдуть не через Росію : окупанти змусили МАГАТЕ стояти в черзі на КПП

Фото: Associated Press

Делегація МАГАТЕ, яка виїхала на захоплену росіянами ЗАЕС, стоїть у черзі на КПП у Запорізькій області. Окупанти відмовилися робити їм спецперепустки для в'їзду, аби таким чином перешкодити їхньому приїзду на ЗАЕС.

Окупанти заявляють, що місія МАГАТЕ "стоятиме в черзі", щоб потрапити на окуповану територію і, зокрема, на ЗАЕС

Про це повідомив Володимир Рогов, який є членом так званої, створеної окупантами, тимчасової "ради військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Він заявляє, що мовляв, представники МАГАТЕ могли "безпечно, швидко і без перепон" дістатися АЕС з РФ через окуповані території.

"Місія МАГАТЕ стоятиме у черзі, щоб потрапити на звільнену частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. А могли б безпечно, швидко і без перепон добратися з Росії", - заявив колаборант, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня, до Києва прибула місія представників МАГАТЕ, які мають відвідати окуповану росіянами Запорізьку АЕС, але загарбники не припиняють провокації.

Глава держави назвав візит експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії до України, зокрема на Запорізьку АЕС, "важливою місією". Він наголосив, що Україна вживає усіх заходів для безпечного візиту представників МАГАТЕ на атомну електростанцію.

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