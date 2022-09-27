Обшуки, блокування доріг, виявлення "неблагонадійних" та донесення – ГУР про мобілізацію в РФ

У Росії посилюються поліцейські заходи спрямовані на забезпечення оголошеної мобілізації. Так, у Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронезькій та Ростовській областях звільнили наявні великі приміщення для розміщення мобілізованих (у тому числі спортивні об’єкти).

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Представники військових комісаріатів проводять "роз’яснювальну компанію" серед чоловіків щодо кадрової військової служби в Збройних силах РФ.

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"Одразу після оголошення мобілізації в станиці Тамань Краснодарського краю розпочався побудинковий обхід населення співробітниками поліції з метою вручення повісток чоловікам призовного віку. Мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат у ході бойових дій. При прибутті до пунктів збору в людей вилучають всі наявні засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться", - повідомляє ГУР.

В районних центрах РФ також діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату, щоб попередити "безконтрольне" переміщення чоловіків та максимально охопити населення хвилею мобілізації.

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За даними української розвідки, мобілізація в Краснодарському краї носить масовий характер. Відомо, що близько 30% призовників – це чоловіки, які не мають жодного досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали по закінченню військових кафедр.

"У селищі Тьоткіно Курської області на постійній основі проводяться обшуки в будинках місцевого населення. Представники спецслужб спонукають доносити одне на одного, намагаючись знайти осіб, які спілкуються з українцями та в яких є знайомі чи родичі на території України. У результаті, місцеві уникають будь-яких розмов як з пересічними, так і з близькими людьми. Дороги в напрямку районного центру перекриті, виїзд цивільного населення заборонено", - повідомляє розвідка.

Нагадаємо, на кордоні з Грузією у Верхньому Ларсі встановлять пункт військкомату.

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