"Обслуговувати українською тут нікого не будуть": в Одесі власник кафе вигнав відвідувачку через мову

В Одесі знову спалахнув мовний скандал.

В Одесі в одному із закладів харчування відвідувачку відмовилися обслуговувати української мовою. Власний закладу вступив зі жінкою у мовний конфлікт.

Обурена відувачка зняла інцидент на відео та виклала його у соцмережі.

На ньому власник кафе Cafe de Fleur особисто вийшов у зал до жінки та заявив, що вижене її із закладу. Свою відмову обслуговувати клієнтку українською пояснив тим, що погано нею володіє.

За його словами, це його приватна власність, а отже, обслуговувати українською тут нікого не будуть.

"Я можу і відмовити в обслуговуванні. Я господар кафе", – відповів власник на прохання спілкуватися українською мовою.

Власник закладу розповів про те, що у школі його вчили російською. До слова, на кадрах видно, що меню у закладі теж російською.

Після цього жінці сказали піти із закладу, бо він нібито закривається. На що обурена жінка викликала поліцію та написала заяву.

Представниця мовного омбудсмена в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк прокоментувала ситуацію. Вона зазначила, що відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" обслуговування за замовчуванням повинно бути державною мовою.

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"За порушення якої, між іншим, передбачена адміністративна відповідальність. Виганяти клієнтку із закладу за прохання обслуговувати державною - це більше, ніж просто порушення законодавства. Гадаю, власник кафе сьогодні сповна відчув реакцію суспільства на подібне", - зазначила Вітко-Присяжнюк.

За її словами, інцидент не залишився непоміченим в секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови

"Ми вже вживаємо відповідних заходів щодо безпосереднього порушника. Про результати проінформую вже згодом", - запевнила вона.

Нагадаємо, що у Харкові в кафе, де продають чебуреки, продавець та співвласник закладу назвав україномовних громадян рагулями.

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