Обстановка на західному кордоні України: пасажиропотік дещо зменшився

Минулої доби Україну покинули майже 75 тисяч осіб.

За добу 11 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 94 тисяч осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України 12 березня.

"Минулої доби Україну покинули майже 75 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 49 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів мінімальні. До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб, майже 15 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки, що планують захищати майбутнє своєї країни. Пишаємося земляками! До слова, за 16 останніх днів до України повернулися близько 220 тисяч наших співвітчизників", - йдеться у повдіомленні.

Прикордонники нагадують, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

"Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України і оформляють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України. За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами", - розповіли у відомстві.

У Державній прикордонній службі рекомендують для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.

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