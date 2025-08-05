"Обстановка переходить в хаос": військовий "Осман" описав ситуацію на Лиманському напрямку

Збройні сили України / © Associated Press

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На Лиманському напрямку тактична ситуація українських підрозділів залишається надзвичайно складною.

Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Лиман на мапі DeepState. / © Deepstatemap

У своєму повідомленні він зазначив, що у низці тилових районів фіксується поява ворожих ДРГ, що свідчить про загальне виснаження Сил оборони, проблеми з аеророзвідкою та координацією між суміжними підрозділами.

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"Тактична несприятлива обстановка, яка розпочалася приблизно пів року тому з ініціативи однієї з бригад, нині поступово переходить у хаос", — зазначив "Осман".

Він також іронічно припустив, що ситуація може бути частиною особливого задуму, проте наголосив — нині спостерігається лише наближення небезпеки до Лиману.

"Загалом, якщо не заходити на DeepState, в інтернеті по цьому напрямку все виглядає "відмінно", — додав Бунятов.

Крім того, раніше повідомлялось про складну ситуацію поблизу Покровська в Донецькій області. На цій ділянці фронту тривають найважчі бої, Сили оборони намагаються стримати противника.