Обстановка складна, але контрольована: Тарнавський розповів про втрати росіян на Таврійському напрямку

За добу ворог втратив на Таврійському напрямку понад 400 осіб.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" обстановка залишається складною, проте контрольованою. За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 1175 обстрілів.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

Як зазначається, відбулося 51 бойове зіткнення.

"Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону, проводять активні дії на визначених напрямках та нищать окупантів", - зазначає Тарнавський.

За його словами, загальні втрати росіян становлять: в живій силі - 417 осіб (убитими й пораненими), в озброєнні та військовій техніці - два танки, дев'ять бойових бронемашин, дев'ять артсистем, три реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 14 автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Нейтралізовано засобами РЕБ або збито 329 БпЛА різних типів.

Також Сили оборони України знищили ще один склад боєприпасів та п'ять інших важливих об'єктів противника.

Нагадаємо, Росія зосереджує велике груповання на Лимано-Куп'янському напрямку.

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