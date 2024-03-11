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"Обстановка складна": що відбувається у зоні угруповання військ "Таврія"

"Обстановка складна": що відбувається у зоні угруповання військ "Таврія"

ЗСУ на фронті

За минулу добу між окупантами та українськими військовими відбулося 45 бойових зіткнень.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" обстановка складна, але контрольована.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"За добу відбулося 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 25 авіаударів, 3 ракетні удари, 1053 обстрілів та 90 ударів дронами-камікадзе. Наші війська проводять активні дії на визначених напрямках, завдають ворогу вогневого ураження, продовжують нищити окупантів", - наголосив він. 

Тарнавський додав, що загальні втрати ворога за добу склали:

  • у живій силі — 392 особи (вбитими й пораненими);
  • в озброєнні та військовій техніці — 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. 

Зокрема:

  • 1 танк,
  • 10 бойових бронемашин,
  • 8 артсистем,
  • 1 РСЗВ,
  • 1 ПТРК,
  •  2 засоби ППО,
  • 21 авто,
  • 3 одиниці спецтехніки. 

Нейтралізовано або знищено 352 БпЛА різних типів.

"Сили оборони також знищили 4 склади боєприпасів та ще 3 важливі об’єкти - командний пункт і бліндажі. Серед знищених російських озброєнь на Запорізькому напрямку - ЗРК "Бук-М2", комплекс РЕБ "Палантин-К", станція РЕБ "Лєєр", - підсумував він. 

Нагадаємо, журналісти AP проаналізували, як і чому ЗСУ залишили Авдіївку.

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