Обстановка складна: Сирський розповів, що відбувається під Покровськом

Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

Українські Збройні сили тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації. Обстановка на цій ділянці фронту залишається складною.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком наголосив, що здійснив робочу поїздку до органів військового управління, які ведуть операцію на цьому напрямку.

“Обстановка залишається складною. Противник намагається посилити тиск на наші оборонні позиції, перекидає сюди додаткові резерви”, - наголосив Сирський.

За його словами, визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним.

“Ми залишаємося вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил”, - заявив головнокомандувач і додав, що українські воїни гідно виконують поставлені перед ними завдання.

Нагадаємо, очільник Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко повідомив, що до Покровсько-Мирноградської агломерації стягнуло приблизно 150 тисяч російських солдатів. Російські сили намагаються прорвати українську оборону та зайти до міської забудови.

Українські військові кажуть, що Покровськ-Мирноград залишаються найгарячішими точками на всій лінії фронту. Росіяни часто використовують малі піхотні групи, намагаючись просочуватися між позиціями Сил оборони. Водночас вони застосовують і техніку, намагаючись підтримати атаки.