Сирський зробив важливу заяву з передової: що відбувається під Гуляйполем

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що працює на південно-східних напрямках і відвідав командні пункти підрозділів, які ведуть активні бойові дії на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.

Про це Головком написав у соціальних мережах.

За його словами, оперативна обстановка на Гуляйпільському напрямку залишається складною. Російські війська не полишають спроб прорвати українську оборону, регулярно атакують із застосуванням озброєння та військової техніки, однак без суттєвого результату.

Водночас підрозділи Сил оборони утримують визначені рубежі та позиції, зривають плани противника і завдають йому значних втрат у живій силі та техніці. Українські військові також проводять результативні контратакувальні та штурмові дії, активно застосовуючи безпілотні системи, артилерію та засоби радіоелектронної боротьби.

Під час робочих зустрічей із командуванням десантно-штурмових і штурмових підрозділів Сирський заслухав доповіді щодо ситуації на напрямку, виконання бойових завдань і потреб військових частин. За підсумками зустрічей він віддав відповідні розпорядження.

Головнокомандувач наголосив, що звільнення територій є важливим завданням, однак пріоритетом залишається збереження життя українських воїнів і боєздатності підрозділів. Окремо він звернув увагу командирів на необхідність враховувати професійний досвід і спеціальні навички військовослужбовців під час призначень на посади.

“Воїни Сил оборони демонструють стійкість і професіоналізм. Працюємо разом заради звільнення українських територій”, — підкреслив Сирський.

Раніше повідомлялось, що ситуація на Південному фронті залишається напруженою. Росіянии не полишають спроб захопити місто Гуляйполе у Запорізькій області, кидаючи у бій значні ресурси живої сили та техніки.