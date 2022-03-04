Обстріл АЕС у Запорізькій області: Зеленський закликав зупинити екологічну катастрофу та не допустити другий Чорнобиль

Обстріл АЕС у Запорізькій області: Зеленський закликав зупинити екологічну катастрофу та не допустити другий Чорнобиль

Окремо президент звернувся до російських громадян та нагадав, яку катастрофу спричинила трагедія на Чорнобильській атомній електростанції.

Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та всієї Європи — російські військові атакували найбільшу атомну станцію.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції — це терор невидимого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбило пам'ять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію”, — наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він звернувся до російських громадян та нагадав, яку катастрофу спричинила трагедія на Чорнобильській атомній електростанції.

“Вам не можна мовчати. Ви повинні вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де Росія, де межі вашої країни”, — наголосив Володимир Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: