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Обстріл АЕС у Запорізькій області: Зеленський закликав зупинити екологічну катастрофу та не допустити другий Чорнобиль

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Обстріл АЕС у Запорізькій області: Зеленський закликав зупинити екологічну катастрофу та не допустити другий Чорнобиль

скріншот з відео

Окремо президент звернувся до російських громадян та нагадав, яку катастрофу спричинила трагедія на Чорнобильській атомній електростанції.

Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та всієї Європи — російські військові атакували найбільшу атомну станцію.

Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції — це терор невидимого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбило пам'ять про Чорнобиль. Про цю світову трагедію”, — наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він звернувся до російських громадян та нагадав, яку катастрофу спричинила трагедія на Чорнобильській атомній електростанції.

“Вам не можна мовчати. Ви повинні вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де Росія, де межі вашої країни”, — наголосив Володимир Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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