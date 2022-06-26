Обстріл агропідприємства на Чернігівщині: в ДПСУ повідомили подробиці (фото)

Стали відомі деталі обстрілу агропідприємства на Чернігівщині, що відбулися у неділю вранці, 26 червня.
Вкотре росіяни обстріляли Чернігівську область з території Росії.
Державна прикордонна служба України повідомила подробці щодо наслідків.
Так у службі оприлюднили фото зруйнованого сховища з зерном та пошкодженої сільгосптехніки.
"Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі", - повідомили у ДПСУ.
Нагадаємо, з-під завалів обстріляного росіянами будинку в Києві дістали семирічну дівчинку (фото).
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