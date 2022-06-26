Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Обстріл агропідприємства на Чернігівщині: в ДПСУ повідомили подробиці (фото)

Дата публікації
Перегляди
360
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Обстріл агропідприємства на Чернігівщині: в ДПСУ повідомили подробиці (фото)

ДПСУ

Стали відомі деталі обстрілу агропідприємства на Чернігівщині, що відбулися у неділю вранці, 26 червня.

Вкотре росіяни обстріляли Чернігівську область з території Росії.

Державна прикордонна служба України повідомила подробці щодо наслідків.

Так у службі оприлюднили фото зруйнованого сховища з зерном та пошкодженої сільгосптехніки. 

©

"Ворог нищить зерно тогорічного врожаю і перешкоджає збору цьогорічного. Ангари та техніка аграріїв також зазнали руйнування як від влучання осколків, так і від спричиненої розривами пожежі", - повідомили у ДПСУ.

©

Нагадаємо, з-під завалів обстріляного росіянами будинку в Києві дістали семирічну дівчинку (фото).

©

Читайте також:

Наступна публікація