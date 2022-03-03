Обстріл армією РФ Ірпеня: прокуратура відкрила провадження через загибель дитини

Внаслідок обстрілу постраждала жінка.

Генеральна прокуратура розпочала розслідування через обстріл Ірпеня, де загинула дитина, а також поранення отримала жінка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Встановлено, що російські загарбники продовжили артилерійські обстріли житлових кварталів. Внаслідок бомбардування мирного населення у селі Забуччя, несумісне із життям осколкове поранення отримала дитина. Поранена в голову жінка перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Бучанська окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом загибелі дитини внаслідок обстрілу міста Ірпінь.