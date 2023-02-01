Обстріл багатоповерхівки у центрі Краматорська: моторошні фото та відео з місця трагедії

Під завалами будинку можуть бути люди.

Російські терористи у середу, 1 лютого, ввечері обстріляли багатоповерховий житловий будинок у центрі Краматорська.

Моторошні фото та відео з місця терористичного удару опублікувало "Радіо свобода" та FREEДОМ.

На кадрах видно повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого можуть бути люди.

Фото: Радіо Свобода

На місці трагедії працюють рятувальники, комунальники та правоохоронці, які допомагають розбирати завали, щоб оперативно врятувати потерпілих.

Розбір завалів триває. Рятувальники періодично просять вимикати мотори автомобілів та припиняють роботу техніки, щоб почути голоси людей, які перебувають під завалами.

Ракетний удар по житловому будинку в центрі Краматорська

Російські терористи ввечері, 1 лютого, завдали ракетний удар по багатоповерхівці в центрі Краматорська. Голова Донецької ОВА повідомив, що будинок в центрі міста повністю зруйнований.

Станом на зараз відомо про двох загиблих та сімох поранених через терористичний удар Росії. Під завалами можуть бути ще люди.

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